Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Büyükelçileri Kabul Edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Ekim 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önemli bir etkinlik gerçekleştirecek. Erdoğan, güven mektubu takdim törenlerine katılarak, çeşitli ülkelerin büyükelçilerini kabul edecek.

Bugün kabul edilecek büyükelçiler arasında Sierra Leone Büyükelçisi Francess V. Anderson, Hindistan Büyükelçisi Muktesh Kumar Pardeshi ve Kuveyt Büyükelçisi Abdülaziz A. Al-Adwani yer alıyor. Törenlerin saatleri ise şu şekilde planlandı: Sierra Leone Büyükelçisi 14.30'da, Hindistan Büyükelçisi 14.45'te ve Kuveyt Büyükelçisi 15.15'te kabul edilecek. Tüm bu etkinlikler, diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.