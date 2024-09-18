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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Dönem Vurgusu Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası ilişkilerde işbirliğinin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 15:09
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Dönem Vurgusu Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası ilişkilerin evrildiğini belirterek; "Siyah beyaz, iki bloktan birinin tercih edilmek zorunda olduğu bir dünyada artık yaşamıyoruz" dedi.

Yeni Dönemde İşbirliği Vurgusu

Erdoğan, açıklamalarına devam ederek, ülkelerle işbirliklerini güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti. O, "İşbirliğimizi tüm ülkelerle geliştirmeyi arzu ediyoruz" sözleriyle yeni bir dönemin kapılarını araladığını gösterdi. Uluslararası ilişkilerdeki bu yaklaşım, Türkiye'nin dış politikasında dikkat çeken bir değişimi temsil ediyor.

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