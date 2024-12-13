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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Dönem Vurgusu Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bir döneme girdiğimizi belirtirken, çözüm bekleyen sorunların varlığına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 15:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Dönem Vurgusu Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Dönemin Arifesinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkedeki mevcut durumu değerlendirirken, "Yeni bir dönemin arifesindeyiz" ifadesini kullandı. Konuşmasında, "Elbette her şey güllük gülistanlık değil, hala çözmemiz gereken sıkıntılar, aşmamız gereken engeller var" diyerek, karşılaştıkları zorlukların farkında olduklarını belirtti.

Erdoğan, bu yeni dönemdeki hedeflere ulaşmanın önemli olduğunu vurguladı ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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