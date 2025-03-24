Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Ekonomi Programına Kesin Destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekonomi Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son açıklamada, iki yıldır uyguladıkları yeni ekonomi programı sayesinde elde ettikleri kazanımların korunmasına yönelik kararlılık vurgusu yaptı. Erdoğan, "Elde ettiğimiz kazanımlara halel gelmesine asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Kazanımların Korunması Vurgusu

Erdoğan, uygulanan ekonominin temel ilkelerinin sıkı bir şekilde takip edileceğini belirterek, vatandaşların ekonomide yaşadığı olumlu gelişmelere dikkat çekti. Ülkenin ekonomik istikrarını sağlamak adına alacakları tedbirlerin önemine dikkat çekti.