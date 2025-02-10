Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Küresel Düzen Çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ulusal ve uluslararası alanda yaşanan sorunların çözüme kavuşturulabilmesi için yeni bir anlayışa ve küresel düzene ihtiyaç olduğunu belirtti. Ekonomiden diplomasiyi, ticaretten güvenliğe kadar geniş bir yelpazede konuşan Erdoğan, modern sorunların modern çözümlerle ele alınması gerektiğinin altını çizdi.

Erdoğan, önümüzdeki dönem için tüm dünya için kritik öneme sahip bu yeni yaklaşımın, ülkemizin ve dünyanın geleceği açısından büyük fırsatlar sunabileceğini ifade etti. Bu çerçevede, birlikte hareket etmenin ve işbirliğinin önemini vurgulayarak, hayatın her alanında ortak bir anlayış geliştirilmesinin kaçınılmaz olduğunu sözlerine ekledi.