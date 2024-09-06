Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Mesleki Eğitim Açılımını Duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mesleki Eğitim Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son açıklamada ülkenin nitelikli iş gücüne olan ihtiyacını vurgulayarak, mesleki ve teknik eğitim alanında yeni bir dönemin başlayacağını duyurdu.

Yeni Programın Hedefleri

Erdoğan, "Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi için mesleki ve teknik eğitimde yeni bir açılımı devreye alıyoruz" diyerek, gençlerin iş hayatına daha yetkin bir şekilde katılmalarını sağlayacaklarını ifade etti. Mesleki eğitimdeki bu yenilikler sayesinde, iş gücü piyasasının talepleriyle uyumlu, donanımlı bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunulması hedefleniyor.