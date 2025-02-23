Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Nüfus Politikalarını Duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nüfus Politikaları Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin nüfus politikalarında yeni bir dönemin başladığını duyurdu. Konuşmasında, alarm veren nüfus artış hızını artırmanın öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Erdoğan, demografik bünyeyi güçlendirmek için atılacak adımların önemine dikkat çekti.

Nüfus Artış Hızı ve Demografik Stratejiler

Erdoğan, Türkiye’nin mevcut nüfus dinamiklerinin üzerinde durarak, nüfus artış hızını yükseltme çabalarının gerekli olduğunu açıkladı. Bu stratejinin, ülkenin gelecekteki sosyo-ekonomik yapısına katkı sağlayacağı ifade ediliyor.