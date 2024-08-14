Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenilikçi Savunma Sanayi Vurgusu Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Savunma Sanayi Açıklamaları

Türk savunma sanayiinin geldiği noktayla ilgili önemli ifadelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin askeri araç ve gereç üretiminde sağladığı bağımsızlıkla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Kendi Silahlarımızı Üretiyoruz"

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Piyade tüfeğinde dahi başkalarına bağımlı bir ülkeyi, kendi tank, top, füze, roket, uçak ve İHA'larını üretebilen seçkin ülkeler ligine yükselttik" şeklinde konuştu. Türkiye'nin savunma alanındaki bu atılımlarının, uluslararası arenada daha güçlü bir konum elde edilmesine büyük katkı sağladığını vurguladı.