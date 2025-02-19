Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli Üretime Vurgu Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve milli üretimin önemine dikkat çekerek, Türkiye’nin küresel ticaretin zayıf bir pazarı haline gelmesine asla müsaade etmeyeceklerini ifade etti.

Ticaret Stratejisi

Erdoğan, "Türkiye'nin yerli ve milli üretimden vazgeçerek, küresel ticaretin zayıf bir pazarı haline dönüşmesini istiyorsanız, böyle bir şeye asla müsaade etmeyeceğiz" diyerek, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığının korunması gerektiğini vurguladı.

Bu açıklamalar, Türkiye’nin ekonomik stratejisini ve yerli üretim politikalarının sürdürülebilirliğini tartışma gündemini yeniden canlandırdı.