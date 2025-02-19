Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli Üretime Vurgu Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yerli üretimden vazgeçmeyerek, küresel ticaretin zayıf pazarı olmasını istemediğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 13:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli Üretime Vurgu Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli Üretime Vurgu Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve milli üretimin önemine dikkat çekerek, Türkiye’nin küresel ticaretin zayıf bir pazarı haline gelmesine asla müsaade etmeyeceklerini ifade etti.

Ticaret Stratejisi

Erdoğan, "Türkiye'nin yerli ve milli üretimden vazgeçerek, küresel ticaretin zayıf bir pazarı haline dönüşmesini istiyorsanız, böyle bir şeye asla müsaade etmeyeceğiz" diyerek, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığının korunması gerektiğini vurguladı.

Bu açıklamalar, Türkiye’nin ekonomik stratejisini ve yerli üretim politikalarının sürdürülebilirliğini tartışma gündemini yeniden canlandırdı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Destici: YPG/PKK Varlığı Yeni Yönetimin Muktedir Olmasını Engelliyor
2
Edirne'de 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı
3
AB'nin İsrail ile Ortaklık Konseyi Toplantısına Tepkiler Artıyor
4
Aydın'da Taksinin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
5
Bursa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Zanlı Tutuklandı
6
Kırklareli'nde Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor
7
Güney Ege ve Doğu Akdeniz İçin Fırtına Uyarısı!

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!