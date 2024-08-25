Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeşil Vatan Ordumuzun Gücü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güçlü Ordu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin askeri gücünü arttırdığını ve özellikle Yeşil Vatan hedefleri doğrultusunda önemli adımlar atıldığını açıkladı.

Askeri Araç Sayılarında Artış

Erdoğan, "Halihazırda filomuzda bulunan 27 uçak, 105 helikopter ve 5 binden fazla kara aracı ile tarihimizin en güçlü Yeşil Vatan ordusuna sahibiz" dedi.

Yeşil Vatan Projeleri

Bu güç, Türkiye'nin çevresel ve askeri sürdürülebilirlik hedefine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yeşil Vatan projeleri, doğayı koruyarak güçlü bir askeri varlık oluşturma çabasını yansıtıyor.