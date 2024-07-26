Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı'na Katılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Teknoloji Teşvik Programı'nı Tanıtıyor

Tarih: Bugün, saat 14.00'te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

Bu önemli etkinlikte, ülkemizin yüksek teknoloji alanındaki hedefleri ve teşvik programının detayları ile ilgili bilgi verilecektir. Katılımcılar arasında bilim insanları, teknoloji uzmanları ve yatırımcılar bulunacak. Toplantı, medya mensupları için fotoğraflı ve görüntülü olarak kaydedilecektir.