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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüksek Teknoloji Teşvik Programında Konuştu

Erdoğan, Yüksek Teknoloji Teşvik Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu ve küresel sistemin sorunlarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 16:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüksek Teknoloji Teşvik Programında Konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Toplantının Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştiğini belirten Erdoğan, katılımcılara selamlarını iletti ve programda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ülke Ekonomisine Katkıda Bulunan Sanayicilere Teşekkür

Erdoğan, Türkiye ekonomisine katma değer sağlayan sanayicilere ve girişimcilere teşekkür etti. İleri teknoloji alanındaki yatırımların önemine vurgu yaparak, çeşitli sektörlerde başarı hikayeleri yazan firmalara ödüllerinin verildiğini hatırlattı.

Sermaye ve Yatırım Karşıtlığına Karşı Duruş

“Yeter ki siz çalışın, üretin, istihdam sağlayın. Yeter ki siz Türkiye'nin üretim kapasitesine güç katın. Bizim yanımızda olanlara asla fırsat vermeyiz.” diyen Erdoğan, sermaye düşmanlığı ve yatırım karşıtlığının kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Küresel Sistem ve Sorunlar

Erdoğan, mevcut küresel sistemin artık miadını doldurduğuna değinerek, "İkinci Dünya Savaşı'nın galipleri tarafından kurulan sistemin, çözüm üretme yeteneğini yitirdiğini görüyoruz" şeklinde konuştu. "Suriye ve Ukrayna'daki çatışmalar, Yemen’deki istikrarsızlık ve Gazze’deki masum insan ölümleri, küresel sistemin iflasını gözler önüne seriyor" ifadesini kullandı.

Amerika'nın Kongresindeki Tepkiler

Erdoğan, Amerika'nın kongre ortamında bir soykırımcının nasıl alkışlandığını temel alarak, "İnsanlığa hizmet edenler elde alkışlanmalı, yoksa masumları katledenler asla" dedi. Bu konuda dünya halklarının muhalefetinin de önemli olduğunu belirtti.

(Sürecek)

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