Cumhurbaşkanı Erdoğan Yükseköğrenim Burslarını Artırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Burs Müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yükseköğrenim burslarına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Erdoğan, yüksek lisans bursunu 4 bin liradan 6 bin liraya çıkardıklarını belirtirken, doktora bursunu 6 bin liradan 9 bin liraya yükselttiklerini duyurdu.

Öğrencilere Destek

Bu artışların, öğrencilerin eğitim hayatına katılımını teşvik etmek ve akademik başarılarını desteklemek amacıyla yapıldığını ifade eden Erdoğan, bursların artırılmasının eğitimde fırsat eşitliği sağlama hedefinin bir parçası olduğunu vurguladı.