DOLAR
34,81 -0,05%
EURO
36,85 -0,08%
ALTIN
2.984,9 -1,32%
BITCOIN
3.413.176,36 1,77%

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yükseköğrenim Burslarını Artırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yükseköğrenim burslarının yüksek lisans için 4 bin liradan 6 bin liraya, doktora için 6 bin liradan 9 bin liraya çıkarıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 19:41
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 19:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yükseköğrenim Burslarını Artırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Burs Müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yükseköğrenim burslarına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Erdoğan, yüksek lisans bursunu 4 bin liradan 6 bin liraya çıkardıklarını belirtirken, doktora bursunu 6 bin liradan 9 bin liraya yükselttiklerini duyurdu.

Öğrencilere Destek

Bu artışların, öğrencilerin eğitim hayatına katılımını teşvik etmek ve akademik başarılarını desteklemek amacıyla yapıldığını ifade eden Erdoğan, bursların artırılmasının eğitimde fırsat eşitliği sağlama hedefinin bir parçası olduğunu vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Turizm Sektörü Kovid-19 Öncesi Seviyelere Erişti: 2024’te Büyük Artış Bekleniyor
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Hassasiyeti Açıklaması
3
Samsun'da Miras Kavgası: 2 Akraba Silahla Yaralandı
4
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Suriye Konusunu Görüştü
5
Fransa, Suriyeli Sığınmacıların Başvurusunu Askıya Almaya Hazırlanıyor
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye İhtilafına Diyalog Çağrısı Reddedildi

Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı

Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı

Sednaya Hapishanesi'nde İşkence Yöntemleri: Kurbanların Tanıklıkları

Asgari Ücrete Refah Payı Müjdesi: Çalışanları Sevindirecek Açıklamalar

A101'de 6 Gün Sürecek Dev İndirim: 249 TL'den 119 TL'ye düştü

Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!