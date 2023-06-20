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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan açıklarındaki göçmen faciası için taziye mesajı gönderdi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan açıklarındaki göçmen faciası için taziye mesajı gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan açıklarındaki göçmen teknesi faciasında hayatını kaybeden Pakistan vatandaşları için taziye mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistanlı göçmenlerin hayatını kaybettiği facia için taziye mesajı gönderdi

Ankara Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, Yunanistan açıklarındaki göçmen teknesi faciasında hayatını kaybeden Pakistan vatandaşları için taziyelerini iletti. Bu elim olaydan derin bir üzüntü duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan halkının acısını paylaştığını dile getirdi.

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