Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Görüşerek İlişkileri Güçlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan ile İyi İlişkiler Vurgusu

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülkenin dostluk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde geleceğe daha sağlam adımlarla ilerleyebileceğini vurguladı.

Görüşmenin Detayları

Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Erdoğan, başkanlık binasında Miçotakis’i ağırladı. İki lider, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin güçlendirilmesi ve Atina Bildirgesi üzerine yapılan değerlendirmenin önemine dikkati çekti.

Bölgesel Konular Üzerine Değerlendirme

Görüşmede ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bölgede yarattığı huzursuzluğa da değinildi. Erdoğan, bu tür saldırıların masum insanları hedef aldığını belirterek, insani yardımların Gaza’ya ulaşımının sağlanabilmesi için gereken baskının önemli olduğunu ifade etti.