Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yunanistan'ın Kıbrıs'ta deniz üssü kurma girişimi) Gerekirse deniz üssü ve deniz yapılarını kuzeyde yaparız. Bizim de denizimiz var"

Yayın Tarihi: 21.07.2024 12:03 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 12:03



