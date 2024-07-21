Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın) Türklerin işgalci olduğunu söylemesinden daha densiz bir ifade olamaz. Sayın Miçotakis'in haddini bildirmesi lazım"

Yayın Tarihi: 21.07.2024 12:02 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 12:02



