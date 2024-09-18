Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödül Töreninde Önemli Açıklamalarda Bulundu

Erdoğan: Anayasa'nın İlk 4 Maddesi Tartışmasız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde konuşarak, Anayasa'nın ilk dört maddesi ile ilgili herhangi bir tartışma yürütmediklerini vurguladı. 'Cumhur İttifakı'nın böyle bir sıkıntısı yok' dedi.

Dış Politika Üzerine Değerlendirmeler

Erdoğan, Türkiye’nin dış politikasında köklü bir değişim yaşandığını belirterek, başarılı işbirlikleri ile bölgesel ve uluslararası ilişkilerin güçlendirildiğini ifade etti.Turizm ve Ekonomi Başarıları

İhracatın 2002 yılındaki 36 milyar dolardan 256 milyar dolara yükseldiğini belirten Erdoğan, turizmde de büyük bir artış sağlandığını aktardı. 'Milli gelir, tarihimizde ilk kez 1,1 trilyon doları aştı' açıklamasında bulundu.

Eleştiriler ve Yeni Anayasa İhtiyacı

Erdoğan, dış politikadaki eleştirilere karşı yeni rotalar keşfetmenin önemini vurguladı. Ayrıca, 'Sivil bir anayasa yazmak, 15 Temmuz gecesi tanklara direnen milletimize karşı borcumuzdur' dedi.Kararlılık Mesajı

'Partimizin bu konudaki duruşu gayet açıktır. Yeni anayasa sürecini başarıyla sonuçlandırmak istiyoruz' vurgusunu yaptı.

Törenin Öne Çıkan Notları

Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve diğer önemli isimler de katıldı. Erdoğan, konuşmasının ardından başarılı firmaların temsilcilerine ödüllerini takdim etti.