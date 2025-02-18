Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile Heyetler Arası Görüşme Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy, Kritik Bir Görüşme Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile heyetler arası önemli bir görüşmeye başkanlık etti.

Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Bu üst düzey toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.

Ayrıca, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Levent Bilgen de görüşmede yer aldı. Görüşmenin içeriği hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.