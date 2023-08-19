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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden kadına tutuklama kararı!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden kadına tutuklama kararı!
Hollanda asıllı N.D., Antalya'da bir kafede oturuken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerinin cep telefonuyla kaydedilerek delil olarak sunulması üzerine hakaret suçlamasından tutuklandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Güzeloba Mahallesi'nde faaliyet gçsteren bir kafede Hollanda asıllı olduğu tahmin edilen 42 yaşındaki bir kadının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik saldırgan sözlerinin anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre ise, durumun polise bildirilmesi sonrası kafeye gelen polis, N.D.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen kadın, Cumhurbaşkanına hakaret etme suçlamasından dolayı tutuklandı ve cezaevine gönderildi. 

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