Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden kadına tutuklama kararı!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Güzeloba Mahallesi'nde faaliyet gçsteren bir kafede Hollanda asıllı olduğu tahmin edilen 42 yaşındaki bir kadının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik saldırgan sözlerinin anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre ise, durumun polise bildirilmesi sonrası kafeye gelen polis, N.D.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen kadın, Cumhurbaşkanına hakaret etme suçlamasından dolayı tutuklandı ve cezaevine gönderildi.