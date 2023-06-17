Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: 'Kadromuzun ilk önceliği enflasyon!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 30. Genel Kurul Toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmesini yaptı. Türkiye'nin ekonomiye yönelik aldığı tedbirlere dikkat çeken Erdoğan, enflasyonun tek haneli rakamlara ineceğine işaret etti.

Erdoğan'ın konuşmasının satı başları şu şekilde:

“Her biriniz Türk ekonomisinde üretim kapasitesindeki artışın bir simgesisiniz. Verdiğiniz istihdam ve elde ettiğiniz ihracat ile yerli ve milli formülümüzü somutlaştırıyorsunuz. Bugün dünyadaki en ücra köşelerde bile “Türk Malı” etiketli bir ürünümüz olsa, pazardan en büyük paya ihracatçılarımız sahip olacaktır.





"İHRACATÇILARIMIZI YOLDAŞLARIM OLARAK GÖRDÜM"

Siyasi mücadelemiz boyunca, ihracatçılarımızı her zaman yoldaşlarım olarak gördüm, aynı fikirde ve kaderimde var. Pozisyonumuz ne olursa olsun, sorunlarınızı ciddiye alıyoruz. Türkiye İhracatçılar Birliği sorunları anlattı ve önerilerde bulundu. Sorunlarınıza kalıcı çözümler ürettik.

Bu yeni aşamada hiç beklemeden adımlar attık ve hızlı bir şekilde ziyaretlerimize başladık. Afet Bölgesi Yatırım Teşvik Belgelerinin süresinin 3 yıl uzatılmasından, Cazibe Merkezi Programına alınmasına, küçük ve orta ölçekli işletme tanımındaki üst sınırın 500 milyon TL'den 500 milyon TL'ye çıkarılmasına kadar taleplerinize olumlu yanıt verdik. Gönülden gönülden, yakın işbirliği içinde çalışarak Türkiye'ye ülke tarihinin en büyük ihracat başarılarını kazandırdık.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK ÜRETİM TESİSLERİNDEN BİRİ"

21 yıl önce iktidara geldiğimizde neredeyse sürdürülemez bir ülke vardı. Bizler, iş dünyamızla dayanışma içerisinde çalışarak tabloyu tersine çevirdik.Dünyanın en önemli üslerinden birisi olduk. Yılda ancak 36 milyar dolar tutarında ihracat yapan bir ekonomimiz var. Bugün bu rakama bir buçuk ayda ulaşabilecek güçlü bir ekonomiye ulaştık. 2022 yılı ihracatımız için rekor bir yıl olacak. Mal ihracatımız %12,99 artarak 254,2 milyar dolara ulaştı. Ülkemizin dünya ticaretindeki payı %1,02'ye yükseldi.

"SAVUNMA İHRACATIMIZ 4,3 MİLYAR DOLAR OLDU"

Hizmet ihracatımız %47,3 artış ile birlikte 90 milyar doları aşmış bulunuyor. Savunma ihracatımız ise yüzde 37 artış ile 4,3 milyar dolara ulaştı. İhracat yapan işletme sayısı bir önceki yıla göre %14 artarak 114.561 işletmeye ulaştı.

Bu yıla da çok güçlü başladık ama 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ı vuran deprem 11 ili sallarken 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Konutların yanı sıra işyerleri, üretim tesisleri de ağır hasar gördü.

Bu devasa yıkımın karşısında hızlı hareket ettik. Depremin vurduğu şehirlerde çarkın dönmesi adına iş dünyamıza ihtiyaç duyduğu desteği sağladık.

"ENFLASYONU EK HANELİ RAKAMLARA DÜŞÜRECEĞİZ"

Tüm dünya ile birlikte başımıza bela olan enflasyon sorununu tek hanelere indireceğiz. Yeni ekonomi kadromuzun ilk i önceliği bu soruna çözüm bulmaktır.

Türkiye'nin son 21 yılda aldığı dış politika tedbirleri de ihracatımızı katlayarak etkiledi. Afrika'daki büyükelçilik sayımız 12'den 44'e çıkarken, ticaret hacmimiz de 4,3 milyar dolarken 40 milyar dolara yükseldi. Latin Amerika'daki büyükelçilik sayımız 6'dan 18'e çıkarken, ticaret hacmimiz 800 milyon dolar durumundan 17,4 milyar dolara yükseldi. Asya'daki girişimimizi yeniden duyurduğumuz 2019 yılından bu yana kıta ile ticaretimiz %40 arttı. Bu yıl Eximbank'ın KOBİ kredi bakiyesi %25,8'e çıkacak.