Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özkan Uğur için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da bir süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ve 69 yaşında yaşamını kaybeden sanatçı Özkan Uğur için sosyal medya hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti

"Vefat haberini aldığımız, müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan, ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."