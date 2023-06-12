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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk yurt dışı ziyaret programı belli oldu!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk yurt dışı ziyaret programı belli oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12-13 Haziran tarihlerinde yurt dışı ziyaretleri gerçekleştirecek. Erdoğan ilk olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ardından da Azerbaycan'a geçecek.

İletişim Başkanlığı'nın yayınladığı yazılı açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC ziyaretinde ikili ilişkilere ilişkin tüm alanlarda alınması gereken tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak, adanın gelişimi bölgesel ve küresel boyutlar da dahil olmak üzere detaylı bir şekilde ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk yurt dışı ziyaret programı

İKİ ÜLKE İLE DE İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI DEĞERLENDİRİLECEK

Azerbaycan ziyareti çerçevesinde temaslarda, mevcut uluslararası ve aynı zamanda da bölgesel gelişmeler ile yeni dönemde Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik diğer işbirliği fırsatları ile ilgili görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

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