DOLAR
35,99 0%
EURO
37,21 0,01%
ALTIN
3.354,52 -1,44%
BITCOIN
3.519.892,55 -1,6%

Cumhurbaşkanı Kararıyla Yeni Fakülteler Kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray ve Akdeniz üniversitelerinde yeni fakültelerin kurulmasına ilişkin karar aldı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 13:20
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 13:20
Cumhurbaşkanı Kararıyla Yeni Fakülteler Kuruldu

Yeni Fakülteler Resmi Gazete'de Yayınlandı

Yükseköğretim kurumları bünyesinde yeni fakültelerin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla duyurulan bu önemli karar, eğitim alanında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Aksaray Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi'nde Yenilikler

Buna göre, Aksaray Üniversitesi'nde Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi kurulurken, Akdeniz Üniversitesi'nde Manavgat Yabancı Diller Fakültesi faaliyete geçirildi. Bu gelişmeler, üniversitelerin eğitim kalitesini artırarak öğrencilere daha fazla seçenek sunmayı hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Orta Karadeniz ve İç Anadolu'ya Kar Uyarısı
2
Ankara'da Anne, İki Çocuk Öldürdü: Cinnet Geçirdiği İddia Ediliyor
3
İzmir Bornova'da Pazarcılar Arasında Kanlı Kavga: 8 Gözaltı
4
Cumhurbaşkanı Kararıyla Yeni Fakülteler Kuruldu
5
İzmir Körfezi'ne Atık Su Deşarjına 1,6 Milyon Lira Ceza
6
Kadın Şoförler Taşımacılıkta Daha Fazla Görünürlük İstiyor
7
Ataşehir'de 'İngilizce Eğitim Koridoru' Açıldı

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!