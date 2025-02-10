Cumhurbaşkanı Kararıyla Yeni Fakülteler Kuruldu

Yeni Fakülteler Resmi Gazete'de Yayınlandı

Yükseköğretim kurumları bünyesinde yeni fakültelerin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla duyurulan bu önemli karar, eğitim alanında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Aksaray Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi'nde Yenilikler

Buna göre, Aksaray Üniversitesi'nde Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi kurulurken, Akdeniz Üniversitesi'nde Manavgat Yabancı Diller Fakültesi faaliyete geçirildi. Bu gelişmeler, üniversitelerin eğitim kalitesini artırarak öğrencilere daha fazla seçenek sunmayı hedefliyor.