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Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete'de Yayınlandı: Enerji Kamulaştırma ve Teknoloji Geliştirme Değişiklikleri

Cumhurbaşkanı kararıyla bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Teknoloji geliştirme bölgelerinin sınırları da güncellendi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 02:13
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 02:13
Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete'de Yayınlandı: Enerji Kamulaştırma ve Teknoloji Geliştirme Değişiklikleri

Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete'de Yayınlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni Cumhurbaşkanı kararları, Çankırı, Gaziantep, Hatay ve Konya illerinde bazı taşınmazların enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından acele kamulaştırılacağını duyurdu.

Taşınmazların Kamulaştırılması

Kamulaştırma işlemi, enerji nakil hatlarının hızla yapılabilmesini temin etmek amacıyla gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı tarafından alınan bu karar, ilgili bölgelere enerji altyapısının güçlendirilmesine katkı sunmayı hedefliyor.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Değişiklikler

Ayrıca, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nin Rize'nin Merkez ilçesi Fener Mahallesi'ndeki alanlarının sınır ve koordinatları da güncellendi. Bu değişiklik, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun 4'üncü maddesi uyarınca yapılmıştır.

Bu kararlarla birlikte, Türkiye'nin enerji ve teknoloji alanındaki gelişim hedefleri doğrultusunda önemli adımlar atılmaya devam ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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