Cumhurbaşkanı Mattarella’dan Musk'a Sert Tepki: 'İtalya'nın Egemenliğine Saygı Gösterilmeli!'

Mattarella'dan Musk'a Cevap: İtalya Demokratik Bir Ülkedir

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, dünyanın önde gelen iş insanlarından Elon Musk’ın, İtalya'nın hükümetinin düzensiz göçe karşı uyguladığı politikaları eleştirmesine sert tepki gösterdi. Musk, İtalya'daki yargıçların Giorgia Meloni liderliğindeki hükümetin göç konusunda aldığı kararları durdurmasına yönelik yaptığı eleştirilerle dikkat çekmişti.

İtalyan Yargıçlarına Yönelik Eleştiriler

Elon Musk, İtalya’nın Arnavutluk'ta kurduğu göç merkezleriyle ilgili olarak “Bu yargıçlar gitmeli.” diyerek gündem olmuştu. Sonrasında X platformundan yaptığı diğer yorumlarda, “Bu kabul edilemez. İtalya halkı bir demokraside mi yaşıyor yoksa kararları seçilmemiş bir otokrasi mi veriyor?” ifadelerini kullanarak, İtalyan yargıçlarını hedef aldı.

Mattarella: İtalya'nın Egemenliği Saygı Görmeli

Mattarella, yaptığı yazılı açıklamada, “İtalya büyük bir demokratik ülkedir ve 7 Ekim 2022'de başka bir vesileyle kullandığım; 'İtalya, anayasasına uygun olarak kendine nasıl bakacağını bilen bir ülkedir'.” şeklinde ifadelerde bulunarak, uluslararası kamuoyuna mesaj verdi. Cumhurbaşkanı, dost ve müttefik ülkelerde görev üstlenen kişilerin İtalya’nın egemenliğine saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Meloni’den Cevap Yok, Yargıçlar Birliği’nden Tepki

Başbakan Giorgia Meloni, Musk'ın iki gün boyunca yaptığı yorumlara ilişkin doğrudan bir cevap vermedi ancak başbakanlık kaynakları aracılığıyla “Cumhurbaşkanı Mattarella'nın sözlerini her zaman saygıyla dinliyoruz.” şeklinde bir açıklama yaptığı belirtildi.

İtalya Yargıçlar Birliği (ANM) Başkanı Giuseppe Santalucia ise, Musk’ın yorumlarını eleştirerek, “Amerikan bir milyarderin, egemen İtalyan devletinin iç işleri hakkında konuşması dikkat çeken bir durum.” ifadesini kullandı.

Arnavutluk'taki Göçmen Merkezleri Tartışmalara Neden Oluyor

İtalya'nın Arnavutluk'ta kurduğu göçmen merkezleri, yaygın bir şekilde eleştiriliyor. Başbakan Meloni ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından imzalanan anlaşmanın, düzensiz göçle mücadelede caydırıcı bir unsur olarak sunulmasına karşı muhalefet ve sivil toplum kuruluşları sert eleştirilerde bulunuyor. Bu merkezlerde şu anda herhangi bir göçmenin bulunmadığı ve toplumsal tartışmaların devam ettiği bildiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.