Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi! Bugünden itibaren ücretsiz olacak: Duyuru yapıldı

Bayram tatili öncesi seyahat edecek olan vatandaşlar için sevindirici bir haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan duyuruya göre, köprüler, otoyollar ve şehir içi otobüsler bayram süresince ücretsiz olacak. Resmi Gazetede yayınlanan kararla birlikte, vatandaşlar bayram boyunca devletin işlettiği otoyol ve köprülerden ücretsiz olarak geçebilecekler.

3 TEMMUZ'A KADAR GEÇERLİ OLACAK





Ücretsiz kullanımın başlama tarihi, bayramın başladığı tarihe yakın bir zamanda açıklandı. Bayram tatilinin başlamasından birkaç gün önce, 24 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'dan başlayarak 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar otoyol ve köprüler ücretsiz olacak. Bu süre zarfında, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından sorumlu tutulan tüm otoyollar ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ücretsiz olarak kullanılabilecek.

Ayrıca, şehir içi ulaşımda da ücretsiz seyahat imkanı sunulacak. Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 28 Haziran Çarşamba gününden itibaren, 1 Temmuz Cumartesi günü saat 24.00'a kadar Marmaray, Başkentray ve İzban gibi toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olarak kullanılabilecek.

Bu kararla birlikte, bayram tatili boyunca seyahat edecek olan vatandaşlar, belirli köprüler ve otoyolları ücretsiz olarak kullanabilecekler. Ücretsiz geçiş imkanı sunulan köprü ve otoyollar arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, İzmir Çeşme Otoyolu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Avrupa ve Anadolu Otoyolu, İzmir Aydın Otoyolu ve Çukurova Otoyolları bulunuyor.

Ayrıca, Gayrettepe ve İstanbul Havalimanı metrosu seferleri de Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan kararla bayram süresince ücretsiz olacak. Bu sayede, vatandaşlar havalimanından şehir merkezine ve diğer güzergahlara ücretsiz olarak seyahat edebilecekler.

Tüm bu düzenlemelerle birlikte, bayram tatilinde seyahat edecek olan vatandaşlar ekonomik açıdan rahatlayacak ve sevdikleriyle bir araya gelme fırsatını daha kolay bir şekilde değerlendirebilecekler.