Cumhurbaşkanı'na hakaret davası süren İlyas Salman reddi hakim talebinde bulundu

Sanık İlyas Salman'ın duruşmaya gelmediği İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde, avukatı Uğur Poyraz hazır bulundu. Şikayetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı da duruşmada yer aldı. Salman'ın avukatı Poyraz, hakimi reddetme talebinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Erem Gençer de eksik noktaların tamamlanmasını istedi. Mahkeme, reddi hakim talebinin değerlendirilmesi için dosyanın nöbetçi ağır ceza mahkemesine sevk edilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.