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Cumhurbaşkanı'na Hakaret Eden Şüpheli Tutuklandı

Samsun'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden A.I. yeniden gözaltına alındı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 14:51
Cumhurbaşkanı'na Hakaret Eden Şüpheli Tutuklandı

Samsun'da Cumhurbaşkanı'na Hakaret Davası

Samsun'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan A.I., adli süreç sonunda tutuklandı.

Özgürlük Geçici Olarak Son Buldu

Dün, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli hakkında, başka bir sosyal medya platformunda yaptığı aynı paylaşım nedeniyle yeni bir gözaltı kararı verildi. Bu karara istinaden A.I, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince düzenlenen bir operasyonla yeniden gözaltına alındı.

Adli Süreç Başladı

Gözaltına alınan A.I, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığı tarafından sorgulanan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Samsun'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan...

Samsun'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan zanlı, yeniden gözaltına alındı.

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