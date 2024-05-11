Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın babası vefat etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla birlikte, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın babası Osman Doğan'ın vefat haberi Türkiye genelinde derin bir üzüntüyle karşılandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Taziye Mesajları

Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Değerli büyüğümüz Osman Doğan amcamız, Bilkent Şehir Hastanesi yoğun bakım bölümünde tedavi altındaydı. Kendisini kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. Başta oğlu ve Türkiye Cumhurbaşkanı özel kalem müdürü, büyükelçi Sn. Hasan Doğan kardeşim olmak üzere tüm ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin" mesajını paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise, "Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Büyükelçi Sayın Hasan Doğan’ın babası Osman amcamıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin" ifadeleriyle taziye mesajını iletti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Başsağlığı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise mesajında, "Cumhurbaşkanımızın Özel Kalem Müdürü, Büyükelçi Sn Hasan Doğan’ın vefat eden babası merhum Osman Doğan amcamıza Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Sevgili kardeşim Hasan Doğan’a, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.