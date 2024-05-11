Bist 100
10.218,58 0%
DOLAR
32,22 -0,11%
EURO
34,93 0,17%
ALTIN
2.432,72 0,51%

Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın babası vefat etti

Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın babasının vefat ettiğini duyurdu ve taziye mesajı paylaştı

Yayın Tarihi: 11.05.2024 13:40
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 13:40
Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın babası vefat etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla birlikte, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın babası Osman Doğan'ın vefat haberi Türkiye genelinde derin bir üzüntüyle karşılandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Taziye Mesajları

Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Değerli büyüğümüz Osman Doğan amcamız, Bilkent Şehir Hastanesi yoğun bakım bölümünde tedavi altındaydı. Kendisini kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. Başta oğlu ve Türkiye Cumhurbaşkanı özel kalem müdürü, büyükelçi Sn. Hasan Doğan kardeşim olmak üzere tüm ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin" mesajını paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise, "Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Büyükelçi Sayın Hasan Doğan’ın babası Osman amcamıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin" ifadeleriyle taziye mesajını iletti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Başsağlığı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise mesajında, "Cumhurbaşkanımızın Özel Kalem Müdürü, Büyükelçi Sn Hasan Doğan’ın vefat eden babası merhum Osman Doğan amcamıza Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Sevgili kardeşim Hasan Doğan’a, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Bim’den padişahlara yakışır kampanya! 14 Mayıs’a kadar izdiham yaratacak

Migros zararına satış için gaza bastı! Ürünlerde yüzde 64 indirim başladı

Gram altına tapunuz hazır! Büyükşehirlerde kapış kapış gidiyor

Tüm zamları bilmişti! 'Emekli Temmuz zammı hayırlı olsun' diyerek müjdeyi verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
5
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
6
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
7
İstanbul'un tüm ilçelerine duyuruldu! Tedbir almadan dışarı çıkan ah vah edecek

Pegasus yine yaptı yapacağını: 5 gün içinde 35 TL'ye uçak bileti satılıyor

Gram altın biriktirenlere gemileri yaktıracak uyarı! Uzman isim piyasacıları uyardı

Konut alımlarında fırtına öncesi sessizlik başladı: 3 banka faiz indirimi ile hayalleri gerçekleştiriyor

Migros zararına satış için gaza bastı! Ürünlerde yüzde 64 indirim başladı

Tüm zamları bilmişti! 'Emekli Temmuz zammı hayırlı olsun' diyerek müjdeyi verdi

Kurban Bayramı’nda hesaplara çift ikramiye yatacak! SSK BAĞKUR fark etmez

Anneler günü kampanyası bekleyen başvursun! 3 dakikada annenize bedavaya hediye alacaksınız

Her gün bir avuç ceviz yiyen dipdiri kalıyor! Her yeriniz anında gençleşiyor

Gram altına tapunuz hazır! Büyükşehirlerde kapış kapış gidiyor

İŞKUR binlerce alım için düğmeye bastı! Başvuran TÜM HERKES iş sahibi olacak

Bim’den padişahlara yakışır kampanya! 14 Mayıs’a kadar izdiham yaratacak

100 Bin TL kredi çekip 3 ay sonra ödemeye başlayacaksınız! Başvuru bile yapmanıza gerek yok