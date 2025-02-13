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Cumhurbaşkanı Petro, Yapay Zeka İçin Düzenleme Çağrısı Yaptı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, yapay zekanın düzenlenmemesi durumunda milyonlarca kişinin işsiz kalabileceği uyarısında bulundu.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 06:07
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 06:07
Cumhurbaşkanı Petro, Yapay Zeka İçin Düzenleme Çağrısı Yaptı

Petro, Yapay Zeka ve İstihdam Üzerine Endişelerini Paylaştı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, yapay zekanın düzenlenmemesi durumunda milyonlarca kişinin işini kaybedebileceği uyarısında bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde gerçekleştirilen 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katılan Petro, burada yapay zekanın yaratabileceği risklere dikkat çekti.

Küresel Sıçrama, Ancak Riskler Var

Petro, yapay zekanın küresel ölçekte büyük bir sıçrama anlamına gelebileceğini ancak istihdam ve ekonomi üzerindeki etkilerinin göz ardı edilmesi durumunda milyonlarca insanın işsiz kalabileceğine vurgu yaptı. Teknolojik ilerlemenin benzeri görülmemiş bir krize yol açabileceğine dikkat çeken Petro, şu ifadeleri kullandı:

"Üretkenlik artıyor ancak satın alma gücüne sahip olan işçiler değil. İnsanlık, kolektif geçim olanaklarına sahip küresel bir demokrasi mi kuracak, yoksa büyük bir başarısızlıkla mı karşılaşacak? Kritik bir karar anındayız."

BAE'de Anlaşmalar İmzalandı

Zirve kapsamında, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid Al Maktum ile bir araya gelen Petro, eğitim, teknoloji ve ticaret alanlarında çeşitli anlaşmalar imzaladı. Kolombiyalı gençlerin BAE’de eğitime erişimini kolaylaştıracak yapay zeka ve dijital teknolojilere yönelik bir fakülte sistemi kurmayı planladığını ifade eden Petro, şu değerlendirmede bulundu:

"Temel hedefimiz, iniş çıkışlar olsa da ülkemiz için büyük önem taşıyan bu yeni teknolojiyi hayata geçirecek bu ittifakı tamamlamaktır."

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