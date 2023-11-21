Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cezayir'e gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cezayir ziyareti öncesinde düzenlenen uğurlama törenine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer geniş bir katılımla iştirak etti.





Erdoğan'a eşlik eden heyetin içinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da bulunuyor.

Ziyaretin merkezinde, Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin İkinci Toplantısı yer alacak. Bu toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun başkanlık edecek, Türkiye-Cezayir ilişkileri detaylı bir şekilde değerlendirilecek ve işbirliğinin daha da güçlendirilmesi için adımlar atılacak.

Görüşmeler sadece ikili meselelerle sınırlı kalmayacak, aynı zamanda İsrail'in Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarına yönelik saldırıları gibi bölgesel ve küresel meseleler de masaya yatırılacak. Toplantı, Türkiye-Cezayir ilişkilerine katkı sağlayacak çeşitli anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanmasıyla son bulacak.