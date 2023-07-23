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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın Ana Vatana Katılmasının 84. Yıl Dönümünü Kutladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın Ana Vatana Katılmasının 84. Yıl Dönümünü Kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın ana vatana katılmasının 84'üncü yıl dönümünü kutladı. Deprem sonrasında sürdürülen yoğun çalışmalara dikkat çeken Erdoğan, Hatay'ın tarihi dokusuna uygun şekilde yeniden inşa edileceğini ve Hataylıların sıkıntılarının çözüleceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın ana vatana katılmasının 84'üncü yıl dönümünü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hatay'ın anavatana katılmasının 84'üncü yıl dönümünü kutladı. Deprem sonrasında sürdürülmekte olan yoğun çalışmalara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Asırlardır medeniyetlere ev sahipliği yapan Hatay'ımızın ana vatana katılmasının 84'üncü yıl dönümünü tebrik ediyorum. Sürdürmekte olduğumuz yoğun çalışmalarla, 6 Şubat depremlerinin Hatay'ımızla birlikte 11 ilimizde yol açtığı yaraları sarıyoruz. İnşallah kadim şehrimiz Hatay'ımızı tarihi dokusuna uygun şekilde, çok kısa bir sürede yeniden inşa ve ihya edecek, Hataylı kardeşlerimizin her türlü sıkıntısını çözüme kavuşturacağız. Bu vesileyle, 'şahsi meselem' diyerek Hatay'a verdiği ehemmiyeti çok net bir şekilde ortaya koyan Gazi Mustafa Kemal ile bu milli dava için çabalayan herkesi rahmetle, şükranla yad ediyorum. Hataylı tüm kardeşlerimi en kalbi duygularımla selamlıyorum' ifadelerini kullandı. - ANKARA

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