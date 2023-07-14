Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Telefon Görüşmesi Yaptı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede, Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.