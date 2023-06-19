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Cumhurbaşkanı sınavdan çıkan öğrencilere müjdeyi patlattı! Tüm öğrencilere ücretsiz oldu

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Cumhurbaşkanı sınavdan çıkan öğrencilere müjdeyi patlattı! Tüm öğrencilere ücretsiz oldu
Dün karne alıp bugün üniversite sınavına giren öğrencilere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güzel haber geldi. Öğrenciler için başlatılan kampanyanın detayları belli olurken tatile giren öğreniciler bu müjdeyle havalara uçacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022-2023 eğitim öğretimin bitmesi üzerine tatile giren öğrenciler için önemli açıklamalarda bulundu. MEB ile beraber İstanbul Haydarpaşa Lisesi'ne giderek karne dağıtım törenine katıldı. Bunun üzerine öğrenciler ve öğretmenler tarafından çiçeklerle karşılanan Erdoğan'dan açıklama geldi.

ÖĞRENCİLERE ULAŞIM VE BARINMA DESTEĞİ

Deprem bölgesinde YKS sınavına girecek öğrencilerden sınav ücreti temin edilmedi. Bununla beraber YKS sınavına girecek depremzede öğrencilere ulaşım ve barınma desteği verileceği açıklandı. YKS sınavında ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek olan tüm depremzedelere ücretsiz ulaşım imkanı sunuldu. 17 ve 18 Haziran tarihinde iki oturum olarak yapılacak üniversite sınavından yararlanacak olan depremzedeler için barınma desteği verildi.

cumhurbaşkanı karne mesajı

ERDOĞAN'DAN ÖĞRENCİLERE YAZ TAVSİYESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaz tatiline giren öğrenciler için önemli tavsiyelerde bulundu. Yaz süresinde yaz kurslarının ücretsiz olacağı belirtildi. Merdiven altı kapkaççılara kendinizi kaptırmayın. Bakanlıklardan öğrencilere özel imkanlar sunulduğuna değinildi.

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