Cumhurbaşkanı Sisi'den Etiyopya ve Somali Anlaşmasına Destek Mesajı

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: "Etiyopya ve Somali Arasındaki Anlaşmayı İlgiyle Takip Ediyoruz"

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Etiyopya ve Somali arasında 11 Aralık'ta Türkiye'de imzalanan Ankara Bildirisini büyük bir ilgiyle takip ettiklerini belirtti. Sisi, bu anlaşmanın Afrika Boynuzu'nda güven ve istikrar sağlamasını umduğunu ifade etti.

Fransa ile İşbirliği Görüşmeleri

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Sisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme olanaklarını ele aldı. Bu kapsamda, Fransız şirketlerin Mısır’daki kalkınma projelerine yatırım yapması da görüşüldü.

Bölgesel Güvenlik Vurgusu

Sisi, görüşme sırasında, bölgesel konular hakkında da fikir alışverişinde bulundu. Mısır Cumhurbaşkanı, Afrika Boynuzu’ndaki güven ve istikrar ile Mısır milli güvenliği arasında güçlü bir bağ olduğunu vurguladı. Ayrıca, ikili işbirliği ve Somali’nin talepleri doğrultusunda Afrika Birliği Destek ve İstikrar Misyonu’na katılımlarıyla bu ülkenin güvenliğine destek verdiklerini kaydetti.

Ankara Süreci ve Tansiyonun Azalması

Somali'den 1991’de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Etiyopya arasında 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptı bölgesel tansiyonu artırmıştı. Somaliland’in bağımsızlığı, Somali yönetiminde büyük tepkilere yol açmıştı. Arap Birliği, Afrika Birliği, Kenya ve Cibuti’nin krizi aşma çabaları sonuçsuz kalmıştı. Türkiye’nin arabuluculuğunda tarafları bir araya getirmesiyle tansiyon azalmış, 11 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde liderler sorunun çözümü için mutabakata varmıştı.

Somali'nin Toprak Bütünlüğü ve İşbirliği Süreci

Made an agreement to confirm Somalia's territorial integrity, while Ethiopia’s requests for access to the sea transformed into a mutually beneficial collaboration process for both parties. The parties, with Turkey's facilitation, aim to start technical negotiations by February 2025 and complete discussions within four months.