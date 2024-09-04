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Cumhurbaşkanı Sisi'den Gazze ve Filistin İçin Çağrı

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Gazze ve Filistin'deki kardeşlerini desteklemek için daha fazla çaba harcanması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 17:26
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 17:26
Cumhurbaşkanı Sisi'den Gazze ve Filistin İçin Çağrı

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Açıklamaları

Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sisi, Gazze ve Filistin'deki kardeş halkının durumu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sisi, bu bölgelerdeki insanlara yardım etmek amacıyla daha yoğun bir çalışma yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Destek Çağrısı

Sisi, yaptığı konuşmada, "Gazze ve Filistin'deki kardeşlerimiz için daha fazla çaba harcamalıyız. Oradaki insani krize duyarsız kalmamalıyız" dedi. Bu durumun, hem bölgesel istikrar hem de insani değerler açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, uluslararası toplumu da bu konuda harekete geçmeye davet etti.

İşbirliği ve Dayanışma

Cumhurbaşkanı, Mısır'ın Filistin halkının yanında durmaya kararlı olduğunu belirterek, bölgedeki diğer ülkelerle işbirliğinin artırılması gerektiğini ifade etti. Sisi, dayanışmanın önemine dikkat çekti.

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