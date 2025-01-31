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Cumhurbaşkanı Sisi, Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı Tebrik Etti

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Ahmed Şara'nın Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı olarak göreve başlamasını kutladı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 23:47
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 23:47
Cumhurbaşkanı Sisi, Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı Tebrik Etti

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Suriye'ye Destek

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Suriye'de Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı olarak ilan edilen Ahmed Şara'yı tebrik etti. Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sisi'nin Suriyeli mevkidaşına başarı dileklerini ilettiği belirtildi.

Sisi, tebrik mesajında, "Geçiş döneminde Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen Sayın Ahmed Şara'yı tebrik ediyorum. Suriye halkının daha fazla ilerleme ve refah yönündeki arzularını gerçekleştirmesinde kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Zafer Konferansı ve Yeni Yönetim

Suriye'de 29 Ocak'ta düzenlenen Zafer Konferansı'nda yeni yönetimin lideri Ahmed Şara'nın yanı sıra Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve çeşitli askeri grup temsilcileri de yer aldı. Konferans sonrasında Şara, geçiş döneminin cumhurbaşkanı olarak ülkeyi uluslararası platformlarda temsil edeceğini duyurdu.

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