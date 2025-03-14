Cumhurbaşkanı Tatar: 'Cenevre'ye adanın geleceğini konuşmaya gidiyoruz'

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Cenevre'ye Gidiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek Kıbrıs konulu gayriresmi toplantıya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Toplantının Önemi

Tatar, toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile katılacağını duyurarak, Kıbrıs Türk halkının masada yalnız olmadığını, anavatan Türkiye ile birlikte temsil edileceğini vurguladı. “Cenevre'ye adanın geleceğini konuşmaya gidiyoruz.” diyen Tatar, federal siyasetten vazgeçtikten sonra eşit statü konusunda net bir duruş sergilediklerini belirtti.

İki Devletli İşbirliği

Tatar, iki devlet arasında işbirliği noktasında kararlı olduklarını ifade ederek, enerji ve su konularında, ayrıca sınır kapıları ile ilgili işbirliğine hazır olduklarını dile getirdi. Ayrıca, Kıbrıs Türk halkının haklarının verilmesi gerektiğinin altını çizen Tatar, iki taraf arasında kazan-kazan formülü ile görüşmeler yapılabileceğini söyledi.

İzole Edilmeye Son Verilmelidir

“Halkımızı izolasyon altında yaşamaya mahkum etmenin hiçbir gerekçesi olamaz.” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, geçmişte yaşanan baskı ve tutuklamaların beyhude olduğunu vurguladı. Cenevre toplantısında egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü konusunu net bir şekilde ortaya koyacaklarını ifade etti.

Diyalog ve İşbirliği Vurgusu

Her zaman diyalogdan yana olduklarını belirten Tatar, “Yapıcı tutumumuzu sürdürdük, sağlık, kültür, ekonomi gibi birçok alanda işbirliğini önerdik.” dedi. Ayrıca, Kıbrıs adasının geleceğini tüm tarafların katılımıyla tartışmak amacıyla bu toplantının yapılmasının önemli olduğunu sözlerine ekledi.

AB ve İki Devletli Çözüm

Avrupa Birliği (AB) çatısı altında iki devletli çözümün mümkün olduğunu ifade eden Tatar, Kıbrıs'ta artık iki devletin kökleşmiş olduğunu ve bu konuyu tartışmanın gerekliliğine dikkat çekti. Ayrıca, İngiltere'nin tarafsız bir yaklaşım benimsemesini istedi.