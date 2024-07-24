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Cumhurbaşkanı Tatar, Darphane'yi Ziyaret Etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Darphane'yi ziyaret ederek önemli belgelere ilişkin brifing aldı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 11:10
Cumhurbaşkanı Tatar, Darphane'yi Ziyaret Etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Darphane'ye Ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul'daki Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyaret, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi.

Önemli Temaslar ve Bilgilendirme

Tatar, ziyareti sırasında Darphane Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin tarafından karşılandı. Darphane’nin sergi salonu, kütüphane ve maden para baskı üretim atölyelerini gezerek, burada üretilen çipli polikarbon kimlik kartları ve güvenli belgeler hakkında bilgi aldı.

Hatıra Para Hediye Edildi

Ziyaret sırasında defteri imzalayan Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı ve KKTC'nin kuruluşunun 40. yılı anısına basılan hatıra parayı darphanenin hediyesi olarak aldı. Ziyaret, Tatar’ın Darphane yönetimi ve çalışanlarıyla çektiği toplu fotoğraf ile sonlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar(sağda), Darphane ve Damga Matbaası...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar(sağda), Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Tatar, ziyaretinde Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin (solda) tarafından ağırlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar(sağda), Darphane ve Damga Matbaası...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar(sağda), Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Tatar, ziyaretinde Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin (solda) tarafından ağırlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar(sağda), Darphane ve Damga Matbaası...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar(sağda), Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Tatar, ziyaretinde Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin (solda) tarafından ağırlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar(sağda), Darphane ve Damga Matbaası...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar(sağda), Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Tatar, ziyaretinde Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin (solda) tarafından ağırlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar(sağda), Darphane ve Damga Matbaası...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar(sağda), Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Tatar, ziyaretinde Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin (solda) tarafından ağırlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar(sağda), Darphane ve Damga Matbaası...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar(sağda), Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Tatar, ziyaretinde Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin (solda) tarafından ağırlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar(sağda), Darphane ve Damga Matbaası...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar(sağda), Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Tatar, ziyaretinde Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin (solda) tarafından ağırlandı.

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