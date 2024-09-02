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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 2023 Büyüme Verilerine Değerlendirme

Yılmaz, Türkiye'nin büyüme performansını, ikinci çeyrek verileri ve geleceğe yönelik politikalarla belirtti.

Yayın Tarihi: 02.09.2024 17:38
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 17:38
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 2023 Büyüme Verilerine Değerlendirme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Büyüme Üzerine Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, siyasi istikrar ve öngörülebilirlik çerçevesinde Türkiye'nin büyüme performansının 16 çeyrektir kesintisiz devam ettiğini vurguladı. Yılmaz, depremin olumsuz etkilerinin hızlı bir şekilde giderilmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

İkinci Çeyrek Büyüme Verileri

Yılmaz, yazılı yaptığı açıklamada, yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin, bir önceki çeyreğe göre %0,1 mevsimsel artış göstererek %2,5 büyüdüğünü ifade etti. İlk çeyrek büyümesi de %5,3 olarak revize edilmiştir. Yılmaz, 2023 yılının ilk yarısında büyümenin %3,8 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

GSYH ve Kişi Başı Gelir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, 2023 yılı GSYH verilerinin yukarı yönlü güncellendiğini ve %5,1 reel büyümeyle birlikte milli gelirin 1,1 trilyon doları aştığını belirtti. Kişi başına düşen milli gelir ise bir önceki yıla göre 2,584 dolar artarak 13,243 dolara ulaştı.

Cari Açık ve Dış Ticaret

Yılmaz, cari açığın daha hızlı bir şekilde azaldığını ve ağustos ayındaki dış ticaret verilerinin, ihracatın %2,4 artarak 22,1 milyar dolara, ithalatın ise %10,8 azalarak 27 milyar dolara gerilediğini gösterdi. Dış ticaret açığının da 2024 Ağustos itibarıyla 78,6 milyar dolara düşmesi bekleniyor.

Harcamalar ve Yatırımlar

İkinci çeyrekte özel kesim tüketim harcaması %1,6, kamu kesimi harcaması ise %0,7 arttı. Toplam tüketim harcamaları, geçen yılın aynı dönemine göre %1,5 arttı.

Gelecek Stratejileri

Yılmaz, hükümetin makroekonomik istikrarı güçlendirmeye yönelik kararlı adımlar atacağını ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda kalıcı fiyat istikrarı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Son olarak, Yılmaz, güncellenmiş 2025-2027 dönemi Orta Vadeli Program (OVP) yol haritasının yakında kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu.

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