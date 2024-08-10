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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Buse Naz Çakıroğlu'na Tebrik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Paris 2024'te gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu'nu kutladı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 10:19
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Buse Naz Çakıroğlu'na Tebrik

Yılmaz'dan Buse Naz'a Kutlama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanarak Türk boks tarihinde önemli bir başarıya imza atan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'nu sosyal medya üzerinden kutladı.

İki Olimpiyat Madalyasına Sahip İlk Boksör

Yılmaz, paylaşımında; "Tokyo 2020'nin ardından Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda da gümüş madalya alarak, iki olimpiyat madalyasına sahip ilk milli boksörümüz olarak tarihe geçen Buse Naz Çakıroğlu'nu tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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