Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Canlı Yayında Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Canlı Yayında Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Habertürk televizyonunda yaptığı açıklamalarda, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik İran'ın Tahran kentinde gerçekleştirilen suikast hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Barışa Yönelik Alçak Bir Saldırı

Yılmaz, "Heniyye'nin barış görüşmelerindeki konumunu hedef alan bu alçak saldırı, barışın kendisine yönelen bir saldırıdır. Bu saldırı, barışı istemeyenlerin kim olduğunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, yaşananların yalnızca bir bireyi hedef almadığını, aynı zamanda Gazze'de sürdürülen soykırım ve insanlık suçlarının örtbas edilmeye çalışıldığını aktardı.

Filistin Halkının Yanındayız

Türkiye'nin her zaman Filistin halkının yanında olacağını ve bu durumu en güçlü şekilde savunmaya devam edeceklerini vurgulayan Yılmaz, "Filistin'de barış olmadan, dünyada barıştan bahsetmek mümkün değildir." dedi.

Uluslararası İdarecilerle İşbirliği Çağrısı

İsrail yönetiminin, bölgesel çatışmayı ateşlemek için çaba sarf ettiğini belirten Yılmaz, uluslararası sorumlu yönetimleri bu yangını önlemek için harekete geçmeye davet etti.

Yeni Orta Vadeli Program Üzerine Açıklamalar

Cevdet Yılmaz, Yeni Orta Vadeli Program'ın (OVP) güncelleneceğini ve publiş tarihi olarak Eylül'ün ilk haftasını hedeflediklerini açıkladı.

Yılmaz, "Bütçe açığının milli gelire oranının %5.2 olduğunu, ancak bu durumun konjonktürel bir bozulma olduğunu ve deprem etkisiyle geldiğini" söyledi.

Cari Açık ve Merkez Bankası Rezervleri

Yılmaz, cari açık konusunda hedeflerin ötesinde bir iyileşme yaşandığını, Merkez Bankası'nın rezervlerinde ciddi bir artış olduğunu belirtti.

Enflasyon ve Sosyal Refah

Yılmaz, "Enflasyon konusunda kalıcı fiyat istikrarının 2026'da oluşacağını öngörüyoruz." dedi.

Kahramanmaraş Depremleri Üzerine Değerlendirme

Cevdet Yılmaz, 6 Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş depremleri için harcanan miktarın 1 trilyon 28 milyar lira olduğunu açıkladı. Depremin mali etkilerinin önemli olduğunu vurguladı.