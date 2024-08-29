Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Enflasyon Muhasebesi Açıklaması

Reel Sektöre Duyarlılık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KOBİ'ler ve yatırımcılar başta olmak üzere reel sektörün taleplerine dikkatle yaklaştıklarını vurguladı. Yılmaz, "Enflasyon muhasebesi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından atılması öngörülen adımlar bu anlayışımızı yansıtmaktadır." dedi.

Ekonomi Programının Uygulanması

Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, sonuçlarını almaya başladıkları ekonomi programını güçlü bir siyasi irade ve kararlılıkla uygulamaya devam ettiklerini duyurdu.

Mühim Adımlar

Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Enflasyonu düşürmeye odaklanan makro politikalarımızdan taviz vermeden, KOBİ'ler ve yatırımcıların taleplerine hassasiyetle yaklaşıyoruz. Enflasyon muhasebesi konusunda atılacak adımlar bu anlayışımızın bir gösterimidir. Hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde ifadelerde bulundu.