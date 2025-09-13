Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Hamdi Kılıç için taziye mesajı

Taziye açıklaması yayımlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tedavi gördüğü hastalık nedeniyle hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç için taziye mesajı yayımladı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı ve uzun yıllardır metin yazarı, değerli yol arkadaşımız Hamdi Kılıç'ın düçar olduğu hastalık sebebiyle Hakk'a irtihal ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını milletimize ve devletimize hizmet yolunda fedakarca emek vermeye adamış, kalbiyle aklını kaleminde meczeden Hamdi Kılıç kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabrıcemil diliyorum. Başımız sağ olsun.