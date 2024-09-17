Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Kütahya'da Önemli Mesajlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kütahya'da Önemli Açıklamalarda Bulundu

Kütahya'da düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, muhalefetin siyasi vizyon eksikliğine dikkat çekti.

Yılmaz: "Muhalefetin Vizyonu Yok"

Yılmaz, muhalefetin uzun vadeli hedeflerini sorgulayarak, "Bir politika veya vizyon duydunuz mu? Türkiye'yi 10 yıl sonra şuralara taşıyacağız diyen bir muhalefet var mı?" dedi.

Türkiye'nin Hedefleri

Yılmaz, Türkiye'nin güven ve istikrar zemininde ilerlediğini belirterek, zorlu dünya koşullarına rağmen hedeflere kilitlenmiş bir yönetim anlayışına sahip olduklarını vurguladı. "Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından da Türkiye ekonomisi güçlü yapısını korudu," dedi.

Ekonomik Dönüşüm ve Hedefler

Cevdet Yılmaz, kamuoyunun sorunlarına çözüm üretmenin temel kaygıları olduğunu belirtirken, "Enflasyon hazirandan itibaren düşüş eğiliminde," ifadelerini kullandı. Yılmaz, 2026 yılı itibarıyla enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Kütahya'ya Yatırımlar

Kütahya'da son 21 yılda 101 milyar liralık kamu yatırımı yapıldığını söyleyen Yılmaz, "Kentsel dönüşüm önemlidir; TOKİ kanalıyla deprem sonrası vatandaşlarımızı koruyoruz," dedi.

Hükümetin Reform Vizyonu

Yılmaz, AK Parti'nin milletin taleplerine göre yenileneceğine ve siyasi vizyonlarının halkın ihtiyaçlarına yönelik olacağına vurgu yaptı. "Bu ülkeyi yönetmek sorumluluk ister," diyerek muhalefetin popülist politikalarını eleştirdi.

Liderlik ve Gelecek Vizyonu

Son olarak, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine ve onun izinden gitmeye devam edeceklerine Frankel imza attı.