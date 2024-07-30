Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'e Ziyaret

Cevdet Yılmaz ile Ömer Kerkez Arasında Önemli Görüşme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ile bir araya geldi. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti ve basına kapalı bir şekilde yapıldı.

Görüşmenin İçeriği

Toplantının detayları hakkında resmi bir açıklama yapılmadı, ancak iki önemli yargı yetkilisinin buluşması yargı bağımsızlığı ve adaletin sağlanması konularındaki çalışmalar hakkında ipuçları verebilir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda), Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'i (solda) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.