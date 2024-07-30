Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'e Ziyaret

Cevdet Yılmaz, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ile kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 16:04
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'e Ziyaret

Cevdet Yılmaz ile Ömer Kerkez Arasında Önemli Görüşme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ile bir araya geldi. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti ve basına kapalı bir şekilde yapıldı.

Görüşmenin İçeriği

Toplantının detayları hakkında resmi bir açıklama yapılmadı, ancak iki önemli yargı yetkilisinin buluşması yargı bağımsızlığı ve adaletin sağlanması konularındaki çalışmalar hakkında ipuçları verebilir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda), Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'i (solda)...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda), Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'i (solda) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi’den büyük fırsat 9 taksit kampanyası!

Üniversite öğrencilerine müjdeli haber geldi! 4000 TL burs başvuru ekranı açıldı

SBÜ en az 30 bin TL maaşlı, KPSS şartı olmadan kadın/erkek temizlik görevlisi alımını İstanbul ve Ankara'da yapıyor!

Apple kullancılarına ücretsiz iPhone AI (Yapay Zeka) yükseltmesini erken açtı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Taşıt kredisinde bir devir kapandı! Dacia Finans'ınn 48 ve 60 ay vade seçeneği ile hayalinizdeki Dacia'ya sahip olun

Yapı Kredi’den büyük fırsat 9 taksit kampanyası!

Türkiye İş Bankası'ndan kelepir daire satışı! 3+1 dairenin fiyatını görünce şok olacaksınız

Üniversite öğrencilerine müjdeli haber geldi! 4000 TL burs başvuru ekranı açıldı

Kamuya Ağustos ayında dev memur ve personel alımı başladı! En az ilkokul mezunu, KPSS'li KPSS'siz memur olma imkanı

Apple kullancılarına ücretsiz iPhone AI (Yapay Zeka) yükseltmesini erken açtı

SBÜ farklı şehirlerde KPSS 50 puan ile en az lise mezunu büro personel alım ilanını şimdi yayımladı: Hemen başvurun

SBÜ en az 30 bin TL maaşlı, KPSS şartı olmadan kadın/erkek temizlik görevlisi alımını İstanbul ve Ankara'da yapıyor!

2024-2025 öğretim yılı için öğrencilere 9 ay boyunca 15 bin TL müjdesi az önce geldi

199 TL’den 99 TL’ye düştü! Her eve lazım üründen 3'er 5'er alınacak

3 ilde tamamen yasaklandı! Valilik peş peşe duyurdu: Giriş çıkış kapatıldı

Öğrencilere burs müjdesi! 12 ay boyunca 7 bin 500 TL şak diye hesabınızda