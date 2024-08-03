Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Dış Ticaret Verilerini Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Dış Ticaret Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaptığı açıklamada, mal ve hizmet ihracatındaki artışların, cari açığı azaltarak dövize olan ihtiyacı düşürdüğünü, bu durumun da rezerv birikimine, finansal istikrara ve dezenflasyon sürecine katkıda bulunduğunu ifade etti.

Sosyal Medyadan Paylaşım

Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden temmuz ayı dış ticaret verileri hakkında bilgi verdi. Avrupa başta olmak üzere uluslararası pazarlarda talebin azaldığı bir dönemde, ihracatın artmaya devam etmesinin büyümedeki dengelenme politikasının önemli bir işareti olduğunu vurguladı.

İhracat Rakamları ve Hedefler

Temmuz 2024 itibarıyla ihracatın geçen yılın aynı ayına göre %13,8 artarak 22,5 milyar dolara ulaştığını belirten Yılmaz, yıllıklandırılmış ihracatın ise 261,5 milyar dolara yükseldiğini kaydetti. Yılmaz, OVP'de 2024 yılı sonu ihracat hedeflerinin 267 milyar dolar olduğunu söyledi.

Turizm Gelirlerindeki Artış

Yılmaz, ihracattaki ivmenin turizm gelirlerine de yansıdığını, bu yılın ilk altı ayında turizm gelirlerinin 23,7 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştığını belirtti. Yıl sonu turizm gelirleri hedefinin ise 60 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Sürdürülebilir Büyüme Vurgusu

Cevdet Yılmaz, mal ve hizmet ihracatındaki artışların finansal dengeyi güçlendirmeye devam edeceğini ifade ederek, eylül ayında güncellenecek OVP'de ihracat odaklı sürdürülebilir büyüme hedefinin korunacağını dile getirdi.