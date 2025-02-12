Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş Valiliği'ni Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kahramanmaraş Valiliği'ni Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş programı dahilinde Valiliği ziyaret etti. Ziyaret sırasında Yılmaz, polis mangası tarafından karşılandı ve Valilik şeref defterini imzaladı.

Yılmaz, Vali Mükerrem Ünlüer'den deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Vali Ünlüer, ziyaret anısına Yılmaz’a kente özgü işlemeli bakır tepsi hediye etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Tuba Köksal ve Mehmet Şahin de eşlik etti.