Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Kars'ta Önemli Ziyaretler Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Kars'ta

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kars'ta önemli ziyaretlerde bulundu. Yılmaz, ilk olarak Kars Valiliğini ziyaret etti. Valilikte Vali Ziya Polat tarafından karşılanan Yılmaz, burada tören mangasını selamlayarak Valilik şeref defterini imzaladı.

Kars Belediyesi ve Esnaflarla Buluşma

Valilik ziyaretinin ardından yürüyerek Kars Belediyesine geçiş yapan Yılmaz, güzergah boyunca esnafı ziyaret etti. Belediye binasında Başkan Ötüken Senger ile bir araya gelen Yılmaz, bölgede yaşanan sorunlar ve talepler hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerine AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ve MKYK Üyesi Ahmet Arslan da eşlik etti. Yılmaz'ın Kars ziyareti, yerel yönetimle olan iletişimin güçlenmesine katkı sağladı.